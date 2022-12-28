Сбер начал устанавливать мобильное приложение на устройства в отделениях Сбер начал устанавливать свое мобильное приложение на устройства клиентов в отделениях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отделение Сбербанка

Сбербанк начал устанавливать свое мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на устройства Apple в отделениях по всей стране, сообщил ТАСС первый зампред правления банка Кирилл Царев. По его словам, эту функцию уже выполняют около пяти тысяч офисов.

Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение. Также мы доработали нашу веб-версию и будем ее развивать, — пояснил Царев.

Ранее из магазина Google Play было удалено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». В пресс-службе Google пояснили, что таким образом компания «соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли». Представители платформы подчеркнули, что в случае обнаружения продукта, нарушающего «условия использования», разработчик принимает «соответствующие меры».

Между тем РБК сообщает, что российские банки после блокировки приложений начинают постепенно переходить в Telegram. Первым полноценный банк в этом мессенджере собирается создать ВТБ на основе уже существующего чат-бота. У клиентов появится возможность узнавать свой баланс, читать все новые данные по банковским продуктам, совершать переводы и оплату различных услуг и покупок. В будущем в ВТБ собираются разработать программы, которые позволяют учитывать пожелания каждого отдельного пользователя, и довести функционал Telegram до полноценного мобильного приложения. Такие же планы есть и у Альфа-Банка.