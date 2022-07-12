Россияне купили на бирже рекордный за последние три года объем валюты ЦБ: россияне купили на бирже валюты на рекордные за три годв 0,4 трлн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне в апреле-июне купили валюты на бирже на рекордые за три года 0,4 трлн рублей, следует из обзора рисков финансового рынка, подготовленном Банком России. В этот период устойчивый чистый приток валюты на внутренний рынок, в связи с чем сформировалась избыточная валютная ликвидность на в банковском секторе.

Население за этот период приобрело валюту на бирже на 0,4 трлн руб. За аналогичный период в предыдущие три года физические лица также покупали валюту, но в меньших объемах — 0,05, 0,2 и 0,3 трлн руб. в 2019, 2020 и 2021 гг. соответственно, — говорится в обзоре.

Отмечается, что с апреля по июнь на бирже системно значимые банки продали евро и доллары на 2 трлн рублей, остальные финансовые организации преимущественно покупали валюту. В регуляторе добавили, что приток валютной ликвидности при сохранении сдержанной динамики импорта способствовал укреплению рубля. Так, в указанный период рубль вырос на 38,2% по отношению к доллару США и на 36,5% — к евро.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа уравнение доллара и евро — это последствия санкционной политики против России. Он отметил, что падение курса европейской валюты свидетельствует о той высокой цене, которую Европе приходится платить «за кровавый кризис» на Украине. Также Медведев полагает, что лучшей защитой от «протухающего» евро станет переход на национальные валюты — в первую очередь на рубль, китайский юань и индийские рупии.