Россиянам предсказали курс доллара через месяц Аналитик Антонов: нет причин для роста курса доллара выше 70 рублей

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Российский рубль не имеет фундаментальных причин для ослабления ниже 70 за доллар ни в октябре, ни в следующем месяце. Такое мнение высказал в интервью агентству ПРАЙМ финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, российская валюта продолжает держать звание самой устойчивой в мире — даже в условиях геополитической напряженности.

По словам Антонова, на нынешних отметках в 63-64 рубля доллар торговался в начале августа, хотя в настоящее время на рынке наблюдается высокая волатильность, причиной которой является низкая ликвидность российской валюты.

Фундаментальных причин для его ослабления до 70 руб. за доллар в течение октября и даже к середине ноября не просматривается, — заявил эксперт.

Он также напомнил, что в 2022 году доллар стал дешевле по отношению к рублю на 14,85%, евро — 25,58%, китайский юань — 27,79%.

Рубль остается в настоящее время самой твердой валютой в мире в сравнении с другими высокоразвитыми странами, где впервые за 40 лет наблюдается двузначная инфляция.

Ранее финансист Василий Еременко рассказал, что на текущий момент рубль укрепляется из-за падения спроса на зарубежные валюты, однако нельзя давать уверенных прогнозов насчет дальнейшего развития ситуации. По его словам, осенью возможны значительные колебания курса национальной российской валюты. Также он напомнил, что Центробанк России планирует проводить интервенции для регуляции курса рубля, но уточнил, что после окончания налогового периода сентября валюта осталась без государственной поддержки.