Российским туристам посоветовали успеть купить валюту до 5 декабря

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Россиянам, планирующим на новогодних праздниках поехать за границу, стоит приобрести валюту до 5 декабря. Такой совет в беседе с радио Sputnik дал кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Он напомнил, что с этого дня в силу вступит новое ограничение Евросоюза в отношении российской нефтяной отрасли, что может отразиться на курсе рубля.

Если нефтяные санкции ЕС вступят в силу, то доллар может показать рост против рубля. У нас существует такая закономерность: когда вводятся какие-то ограничения или санкции против России, то национальная валюта начинает временно слабеть, — сказал Григорьев.

По его мнению, российским туристам, «чтоб не прогадать», следует запастись валютой до наступления названной даты. Однако серьезных изменений на валютном рынке эксперт не ожидает. По его мнению, максимальный коридор колебаний может достигать десяти процентов, то есть шести-семи рублей, и ожидать курса доллара по 100 рублей точно не следует. Григорьев пояснил, что рубль занимает прочные позиции благодаря положительному сальдо торгового баланса страны.

Если учесть, что импорт сильно упал и часть импортных товаров приобретается не за доллары или евро, а за другие валюты, то можно сказать, что каких-то серьезных изменений курса быть не должно, — сказал эксперт.

Он также предупредил, что вкладывать средства в валюту следует с осторожностью, учитывая разнообразные ограничения, которые вводят как страны Запада, так и сама Россия.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предупредил, что ухудшение геополитической обстановки может привести к экономическому спаду и последующему укреплению доллара США. Он посоветовал россиянам в этой связи хранить часть своих сбережений в иностранной валюте, желательно — дружественных стран, поскольку, по его словам, усиливающийся доллар и евро сохраняют свою токсичность.