РБК: средняя пенсия к 2026 году опустится ниже 30% средней зарплаты

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Соотношение между среднемесячным размером страховой пенсии неработающих пенсионеров и среднемесячной номинальной зарплатой в экономике в 2025 году опустится ниже 30%, пишет РБК со ссылкой на заключение Счетной палаты на проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (единого Соцфонда) в 2023–2025 годах. При этом в 2018 году Россия ратифицировала конвенцию Международной организации труда, согласно которой пенсия по старости должна составлять не менее 40% от утраченного заработка.

По данным Счетной палаты, в ближайшие годы принцип роста средних пенсий неработающих пенсионеров быстрее инфляции будет соблюден, но будет отставать от динамики зарплат. Совокупный размер индексации в 2023–2024 годах составил 20,58%, тогда как рост средней зарплаты в экономике к 2025 году, по прогнозам Минэкономразвития, составит 25%.

Сокращение соотношения между средним уровнем пенсии неработающих пенсионеров и средней зарплатой говорит о снижении эффективности элементов пенсионного страхования, заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, в России велика доля граждан, получающих низкую зарплату, с которой и рассчитывается уровень пенсии. Кроме того, объем взносов, собираемых с зарплат работников, не позволяет покрыть расходы на выплату страховых пенсий пожилым: в 2023 году объем взносов составит около 7 трлн рублей, а расходы на выплату страховых пенсий — 8,9 трлн рублей. В связи с этим правительство ежегодно перечисляет несколько обязательных трансфертов для восполнения этого дефицита.

Ранее доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что средняя пенсия по России в 2023 году может вырасти до 21 650 рублей с нынешних 18 521 рубля, так как пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 2,6% выше уровня инфляции. По ее словам, планируемый уровень инфляции в 2022 году может составить 14,3%, тогда как повышение пенсий составит 3100 рублей.