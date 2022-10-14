Российским пенсионерам назвали сумму их дохода после индексации Доцент Иванова-Швец: средняя пенсия в России в 2023 году вырастет до 21 650 рублей

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Средняя пенсия по России в 2023 году может вырасти до 21 650 рублей. Об этом агентству ПРАЙМ сообщила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Она также напомнила, что в настоящее время средний размер пенсий по стране составляет 18 521 рубль.

Заместитель главы Минтруда Андрей Пудов 13 октября сообщил, что в 2023 году пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 2,6% выше уровня инфляции.

Планируемый уровень инфляции в 2022 году может составить 14,3%. Планируемая индексация предполагается выше этого показателя на 2,6%. Это означает, что средняя пенсия с 2023 года может вырасти на 3100 рублей, до 21 650 рублей, — пояснила Иванова-Швец.

Она отметила, что решение о повышении пенсии выше уровня инфляции призвано увеличить реальный доход населения, что должно стать стимулом спроса и положительно сказаться на росте экономики в стране.

Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что в бюджете Социального фонда на выплату пенсий заложено более 9,5 трлн рублей, на выплату страховых пенсий — почти 9 трлн рублей. Кроме того, в условиях высокой инфляции в 2022 году было принято решение провести поэтапное повышений пенсий, чтобы поддержать доходы пожилых граждан с учетом роста цен.