«Пятерочка» запустила акцию для держателей карт «Мир» Один рубль из десяти вернется на счет в течение 5–7 дней

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Покупатели «Пятерочки» смогут вернуть 10% от стоимости покупки в виде кешбэка. Такая возможность появилась у держателей карты «Мир». Соответствующую акцию торговая сеть запустила совместно с платежной системой.

Для участия в акции покупателю также необходимо иметь при себе карту программы лояльности сети «Выручай-карта» и предъявить ее на кассе. А сама национальная карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы. Это можно сделать на сайте www.privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!».

Предложение действует с 17 по 27 июня в торговых точках всех регионов присутствия сети. Исключение — Москва, Московская область, Краснодарский край, Омская область. Акция распространяется на все покупки свыше 1500 рублей одним чеком. Через 5–7 дней после совершения покупки кешбэк вернется на карту, с которой была произведена оплата на кассе магазина. Максимальный размер кешбэка — 300 рублей за весь период акции. При использовании нескольких карт «Мир» вознаграждение будет приходить на каждую из них отдельно.

Популярность платежной системы «Мир» продолжает расти, мы отмечаем, что с начала года на 15% выросло число наших гостей, которые предпочитают именно такие карты для безналичной оплаты покупок. Сейчас каждая третья покупка совершается по карте «Мир». Совместная акция с платежной системой позволит миллионам наших гостей совершить покупки в магазинах сети еще выгоднее, ведь мы понимаем, как это важно. Михаил Ярцев директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка»

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Банковская карта «Мир» и российские рубли

Картой «Мир» россияне чаще всего рассчитываются, совершая покупки в супермаркетах и гипермаркетах, такую статистику озвучила директор по развитию клиентских сервисов платежной системы «Мир» Елена Лазарева. Именно поэтому важно предоставлять держателям национальных карт самые выгодные условия на приобретение товаров повседневного спроса.

Это не первая совместная акция карты «Мир» с торговыми сетями X5 Group. Покупатели по всей стране уже сэкономили на покупках в магазинах сети по картам «Мир» более 150 млн рублей, отмечает Лазарева.

Уверена, наше новое предложение в «Пятерочке» будет пользоваться еще большей популярностью. Благодаря совместной акции «Пятерочки» и платежной системы «Мир» пользователи национальных карт теперь смогут получать кешбэк не только за путешествия по России, но и совершая ежедневные покупки. Полные правила акции доступны на сайтах 5ka.ru и www.privetmir.ru. Елена Лазарева директор по развитию клиентских сервисов платежной системы «Мир»

Торговая сеть «Пятерочка» входит в X5 Group, ведущую продуктовую розничную компанию в России, которая также управляет сетями «Перекресток» и «Чижик». По состоянию на 31 марта 2022 года в стране работали 18 320 магазинов «Пятерочка» в 67 регионах РФ.

Платежная система «Мир» — российская национальная платежная система. Участниками платежной системы «Мир» являются более 260 банков, которые осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются эмиссией карт «Мир». Выдано свыше 129 млн карт. Держатели карт «Мир» могут получать различные преимущества, в том числе кешбэк до 20% за оплату покупок у ряда партнеров.

Карту «Мир» принимают на всей территории России. Она позволяет оплатить товары и услуги, снять деньги в банкомате, перевести средства в любой точке страны, где обслуживают банковские карты. Держатели карт могут провести любые операции как при помощи банковских терминалов, так и дистанционно — в интернете или через мобильное приложение.

Фото: Shutterstock Российская национальная платёжная система «Мир»

Торговая сеть «Пятерочка» давно зарекомендовала себя как успешный партнер различных организаций их сотрудников. Так, в конце мая она запустила акцию для компании «КАМАЗ». Появилась возможность сотрудникам предприятия получать дополнительную скидку в магазинах сети.

«Пятерочка» выпустила 46 300 брендированных пластиковых карт, каждая из которых предоставляет право ее владельцу на получение дополнительной скидки в размере 5% при приобретении товаров во всех магазинах «Пятерочка» в регионах Поволжья: республиках Татарстан, Марий Эл, Удмуртия и Чувашия, Ульяновской и Самарской областях.

Получить карту могут сотрудники предприятия, для этого необходимо обратиться в департамент трудовых отношений ПАО «КАМАЗ».

По условиям предложения скидка не суммируется со скидками, предоставляемыми в рамках программы для пенсионеров и «Семейная среда» для родителей, а также не распространяется на алкогольную продукцию и табачные изделия. Срок действия карт — один год с момента передачи на предприятие.