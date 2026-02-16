Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 05:13

Перечислены регионы России со средним доходом выше 100 тыс. рублей

РИАН: зарплаты свыше 100 тыс. рублей зафиксированы в 15 регионах России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
За год количество российских регионов с зарплатой выше 100 тыс. выросло с 12 до 15, пишет РИА Новости. В целом по стране средний доход также подтянулся к заветной отметке, составив 98,2 тыс. рублей, что заметно выше прошлогодних 86,4 тыс.

Рейтинг регионов возглавила Магаданская область со средним доходом 244 тыс. рублей. Вторым стал Чукотский автономный округ с показателем 212 тыс. Замыкает тройку лидеров Москва, где жители в среднем получают 171,3 тыс. рублей.

Также в пятерку вошли Ямало-Ненецкий автономный округ и Якутия с зарплатами 158 и 139,6 тыс. рублей соответственно. Примечательно, что в ноябре сразу три региона ворвались в клуб «стотысячников», хотя годом ранее их там не было. В Красноярском крае, Забайкалье и Амурской области средние зарплаты составили чуть более 103 тыс. рублей. Для сравнения, в Санкт-Петербурге и Московской области этот показатель держится на уровне 116 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге открылась вакансия курьера с оплатой от 277 тыс. рублей. Интернет-магазин ищет сотрудника для доставки оплаченных заказов до квартир покупателей.

рейтинги
Россия
зарплаты
деньги
