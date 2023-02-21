В России подняли потолки цен проезда по платным дорогам Правительство обновило тарифы за проезд автомобилей по платным федеральным трассам

Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости

Рабочие меняют цифры на информационном стенде перед одним из пунктов оплаты проезда платного участка автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург

Правительство обновило тарифы за проезд автомобилей по платным федеральным трассам, передает ТАСС. За проезд километра на легковом авто по реконструированным дорогам надо будет заплатить до 5 рублей, по новым дорогам — до 8 рублей. Таким образом потолок цен увеличился на 2 и 5 рублей соответственно. Максимальный ценник за километр езды по мостам и путепроводам составит 29 рублей — на 8 рублей больше, чем раньше.

При этом в госкомпании «Автодор» заявили, что обновление потолка не повлияет автоматически на цены, они будут расти постепенно. На первом этапе ценник вырастет с 4,45 рубля до 5 рублей за километр. Для грузовиков максимальная планка вырастет с 14,16 рубля до 14,25 рубля за километр.

Утверждение новой методики не приведет к автоматическому изменению тарифов на проезд по всем автодорогам. Оно будет происходить поэтапно, с учетом баланса интересов пользователей и обеспечения финансовой устойчивости инвестиционных проектов, — заявил главы госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Фото: АГН «Москва» Автомобили на пункте оплаты проезда платного участка дороги

В госкомпании заметили, что такой прирост по потолку цен выглядит незначительно с тем учетом, что предыдущая индексация проводилась в 2016 году, а с тех пор протяженность дорог увеличилась в четыре раза.

Индексация будет проводиться ежегодно с учетом индекса потребительских цен.

В декабре стало известно, что стоимость проезда по новым участкам трассы М-12 составит 229 рублей. Протяженность участка строящейся автомагистрали М-12 Москва — Казань составляет 23 км.