Назван идеальный семейный бюджет для жителей Москвы и регионов ЦСР: необходимый доход семьи для комфортной жизни в Москве — 265 тыс. рублей

Расходы на жилье не должны превышать 30% от совокупного дохода семьи, такое соотношение, позволяет без ущерба для уровня жизни финансировать остальные статьи расходов, заявил NEWS.ru генеральный директор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов. По его словам, в Москве арендаторам нужно зарабатывать более 265 тыс. рублей в месяц, в других городах-миллионниках — более 130 тыс. рублей. Для тех, кто планирует покупку жилья по программе «Семейная ипотека», требования к доходу еще выше.

Расходы на жилье (ипотечный платеж/аренда) не должны превышать 30% от дохода семьи. При таком соотношении фиксированного платежа за жилье в общем объеме доходов возможно обеспечить остальные расходы, включая медицинские услуги, отдых и образование, — сказал Смелов.

По словам эксперта, учитывая средние данные о стоимости квадратного метра и ставке аренды, можно примерно оценить требуемый объем дохода для семьи.

В случае с арендой он составляет более 265 тыс. рублей для Москвы и 130 тыс. рублей для других городов-миллионников. В случае с покупкой жилья по программе „семейная ипотека“ — он составляет более 285 тыс. рублей для Москвы и 167 тыс. рублей в целом для России, — уточнил Смелов.

Главным барьером для московских семей эксперт назвал первоначальный взнос. При льготной ставке будущим покупателям необходимо накопить более 7,5 млн рублей, что при текущих арендных ставках сделать крайне сложно, отметил он.

Ранее сообщалось, что доля расходов россиян на продукты питания достигла максимального уровня за последние 17 лет. По данным Росстата, сейчас на еду уходит 39,8% от всех потребительских трат. Последний раз такие показатели наблюдались в 2008 году.