Налоги и штрафы можно будет оплачивать через Систему БП

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Налоги и штрафы россияне смогут оплачивать через Систему быстрых платежей (СБП). Такой функционал в июле этого года уже протестировал банк «Синара», пишут «Известия».

Реализовать функцию планируют банки «Хоум Кредит», крымский РНКБ, Газпромбанк, ПСБ, «Абсолют» и МКБ. Рассматривают возможность Росбанк, «Зенит» и «Открытие». В «Синаре» сервис уже доступен всем клиентам. Комиссии за эти платежи не взимаются. Для проведения перевода клиент должен запросить в онлайн-банке список действующих задолженностей, нажать на платёж и выбрать способ обработки — через СБП.

Раньше оплата проводилась только по реквизитам, их приходилось вбивать вручную или же они подтягивались автоматически. Сервис позволяет проводить любые платежи в пользу государства. Деньги в бюджет поступают мгновенно. Среди значимых преимуществ функционала — исключение возможных ошибок при составлении распоряжения по реквизитам.

Ранее сообщалось, что НСПК и банки тестируют новый способ оплаты по NFC-технологии в Системе быстрых платежей. Для приёма платежа клиента в данном случае используется технология SoftPOS, которая позволяет телефону выступать в качестве платёжного терминала.