Молдавия хочет скидку на российский газ Правительство Молдавии заинтересовано в пересмотре условий поставок газа из России

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Стоимость российского газа, поставляемого Кишеневу, практически сравнялась с ценой, по которой страна закупает топливо в Европе заявил глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов. Поэтому молдавское правительство хочет изменить условия поставок со стороны «Газпрома», передает ТАСС.

Мы не отказываемся от возможности закупок газа у «Газпрома» для правого берега Днестра, но для этого необходимы более приемлемые цены со стороны российского газового холдинга. На данный момент они не сильно отличаются от предложений «Энергокома» (государственная компания, которая закупает газ в Европе. — NEWS.ru), — заявил Парликов.

Министр добавил, что власти Молдавии заинтересованы, чтобы национальная компания «Молдовагаз» закупала топливо у «Энергокома», а энергоресурс, поставляемый «Газпромом», перенаправлялся в приднестровский регион. Так, по словам Парликова, Кишинев хочет показать независимость поставок газа из России.

Ранее стало известно, что в марте Кишинев вернулся к закупкам газа у «Газпрома». Закупаемый у России газ пойдет потребителям на правом берегу Днестра.