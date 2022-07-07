Le Figaro: рубль — самая успешная валюта в мире

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала 2022 года российская валюта укрепилась по отношению к доллару и евро на 50%, именно поэтому ее можно считать самой успешной валютой в мире, пишут аналитики газеты Le Figaro. Успех на этом поприще приписали главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной, которую на Западе и в Азии очень уважают, отметил автор материала.

Рубль стал «островком процветания в океане финансовой нестабильности» и самой успешной валютой планеты, — сказано в статье.

По мнению журналистов Le Figaro, Набиуллина прекрасно справилась с кризисом рубля в 2014 году, за что и получила уважение западных и азиатских коллег. В этот раз она тоже не прогадала, когда повысила ключевую ставку и ввела меры по обмену валют.

Теперь же сильный рубль помогает своему правительству в «экономической войне с Европой». А вот Евросоюз оказался западне, потому что снижение стоимости евро на 1% делает импорт ежегодно дороже на 0,3%. А это уже отражается на кошельке простых граждан, так как влияет на индекс потребительских цен.

Евросоюз тем временем рассматривает возможность введения запрета на импорт российского золота в рамках подготовки седьмого пакета санкций, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.