Курс евро на МосБирже опустился до 59 рублей впервые с 26 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро на МосБирже опустился до 59 рублей впервые с 26 июля, свидетельствуют данные торгов площадки 19 августа. Тем временем курс доллара также находился на отметке ниже 58 рублей.

По данным Московской Биржи, курс евро в ходе торгов днем 19 августа опускался до 58,75 рубля. Курс доллара доходил до 58,61 рубля.

17 августа Министерство экономического развития изменило свой прогноз относительно среднегодового курса доллара в 2022 году. Оно снизило показатель с 76,7 рубля за доллар до 68,1 рубля. Об этом журналистам рассказал федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.

Эксперты предсказывают среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 69,2 рубля за доллар, в 2024-м и 2025-м — 72,9 и 74,8 рубля за доллар.

Ранее старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос заявил, что курс рубля по отношению к доллару осенью может ослабнуть. Этому есть несколько причин, среди которых спад цен на энергоносители и введение нового бюджетного правила.