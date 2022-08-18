Курс доллара на МосБирже упал ниже 60 рублей впервые с 8 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на МосБирже упал ниже 60 рублей впервые с 8 августа, свидетельствуют данные торгов 18 августа. Курс евро опустился ниже 61 рубля.

По данным Московской Биржи, курс доллара в ходе торгов днем 18 августа опускался до 59,89 рубля. Курс евро доходил до 60,59 рубля.

17 августа Министерство экономического развития изменило свой прогноз относительно среднегодового курса доллара в 2022 году. Оно снизило показатель с 76,7 рубля за доллар до 68,1 рубля. Об этом журналистам рассказал федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.

Эксперты предсказывают среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 69,2 рубля за доллар, в 2024-м и 2025-м — 72,9 и 74,8 рубля за доллар.

Ранее старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос заявил, что курс рубля по отношению к доллару осенью может ослабнуть. Этому есть несколько причин, среди которых спад цен на энергоносители и введение нового бюджетного правила.