Как взять беспроцентный кредит: в России распространят исламский банкинг Что это, как работает и поможет ли россиянам (даже атеистам!) стать богаче

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Центробанк хочет развивать в России исламский банкинг: беспроцентные займы должны помочь бизнесу и населению в кризис. Пилотные проекты стартуют в Чечне и Дагестане в 2023 году, и к ним активно хочет присоединиться Татарстан. Чтобы взять беспроцентный заем, верить в Аллаха не нужно. И получить деньги можно уже сейчас без всяких «пилотов». Вопрос в другом — так ли выгоден этот механизм и будет ли востребован в России.

Что такое исламский банкинг

Исламский банкинг — это условное название, так как мусульманским финансовым домам и товариществам на вере (ТНВ) банковские лицензии не нужны. Ведь они не оформляют классические кредиты или вклады. Они либо продают имущество в рассрочку с наценкой, либо привлекают деньги для последующих инвестиций. Но для удобства мы будем называть их исламскими банками.

Они работают по канонам шариата — исламского права. Поэтому в отличие от обычных банков им запрещено:

— брать проценты по кредитам (это «риба», то есть ростовщичество, получать прибыль в исламе можно только от благих дел, например торговли и производства);

— выплачивать проценты по вкладам;

— совершать операции с высокой долей риска — «гараром». То есть сделки с деривативами (фьючерсами, форвардными контрактами, свопами, опционами и так далее);

— финансировать «неправедный» бизнес: казино, ночные клубы, производства табака, алкоголя, свинины, оружия и так далее.

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Виды финансовых услуг у мусульман

Мушарака — клиент приносит свои деньги в исламский банк, но становится не вкладчиком, а соинвестором банка в каком-либо бизнесе. Если этот бизнес приносит прибыль, ее часть уходит клиенту и самому исламскому банку в соответствии с их вложениями. Если работает в убыток, то соинвесторы, наоборот, теряют часть своих денег.

Мудараба — обратный процесс. Исламский банк становится инвестором для клиента, дает на его бизнес тот самый «беспроцентный кредит» и получает часть его прибыли. Но если клиент прогорает, банк тоже теряет свои вложения. Поэтому исламские банки тщательно проверяют заявки и нередко отказывают в займах.

Кардуль-хасан — еще более выгодный «благотворительный беспроцентный кредит». Заемщик будет должен банку только ту сумму, которую он взял, без какой-либо доли в прибыли. Такие кредиты выдаются малому бизнесу или предпринимателям, имеющим финансовые трудности. Клиенты же по желанию могут отблагодарить банк «хибой» — подарочными деньгами за такую помощь. Эти виды займов установлены шариатом для достижения экономической и социальной справедливости.

Мурабаха — исламский банк покупает нужное клиенту имущество по закупочной цене. Например, жилье, автомобиль или оборудование. А затем заключает с клиентом договор купли-продажи в беспроцентную рассрочку, но с наценкой.

Иджара — подобие лизинга, но есть отличие: сначала заключается договор на аренду, а только потом второй договор — на покупку актива. И именно в покупке исламская организация может отказать.

Такафул — инвестиции в страхование. Клиент организации вносит страховой платеж, часть которого возвращается при наступлении страхового случая. Вторая часть инвестируется исламской организацией, и клиент может получать прибыль от таких инвестиций.

Сукук — эквивалент облигаций. По нему инвестор не получает проценты, зато становится одним из владельцев привязанного к бумаге актива. Инструмент не распространен в России.

За честностью и каноничностью оказания услуг в финансовых домах и ТНВ следят специальные аудиторы из религиозных организаций, например из Духовного управления мусульман России.

Также сегодня на бирже можно купить доли в специальных инвестфондах. Например, открытый паевый инвестфонд «Лалэ» у «Ак Барса» позволяет вложиться в ценные бумаги компаний, чья деятельность соответствует нормам ислама.

Примеры исламского банкинга в России

Как установил NEWS.ru, сейчас в России работают до десяти исламских финансовых организации. Самые известные ТНВ «ЛяРиба-Финанс» и финансовый дом «Масраф» в Махачкале, Фонд имени Шейха Зайеда в Грозном, финансовый дом «Амаль» и «Евразийская лизинговая компания» в Казани. Сложных названий услуг из предыдущего раздела на их сайтах почти нет. Вместо этого клиентам предлагается стать инвестором или взять какой-то товар в рассрочку.

К примеру, финансовый дом «Амаль» предлагает различные тарифы, по которым человек или компания могут вложить свои деньги в чужой бизнес. Предлагается от 30% до 50% доли в прибыли различных проектов при инвестициях от 100 тыс. руб. Как и с обычными вкладами, прописывается срок хранения денег (6–12 месяцев), опция пополнения счета и выплата дохода происходят каждый месяц или в конце срока размещения денег. При этом «Амаль» предупреждает: инвесторы могут не только не получить доход, но и потерять вложения.

Если же клиент, наоборот, хочет взять деньги на покупку каких-то товаров, то «Амаль» заключает с ним договор купли-продажи и продает товары в рассрочку. Цена актива фиксируется заранее на весь срок договора.

Новые правила от ЦБ и депутатов

В начале августа ЦБ опубликовал доклад о финансовом рынке «в современных условиях». В нем регулятор предложил развивать исламский банкинг как источник дополнительных денег для малого и среднего бизнеса и намекнул, что займы могли бы получать и физлица.

В итоге в 2023 году эксперимент по внедрению исламского банкинга проведут в Чечне и Дагестане. Также Минфин и ЦБ готовят поправки в законодательство о регулировании таких услуг.

Как заявил глава комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков, нужный законопроект могут внести в парламент в сентябре. Предварительную версию документа уже описывал «Коммерсантъ». По нему исламские банки будут организациями партнерского финансирования (ОПФ) — некредитными финансовыми организациями специального вида.

Они будут состоять в реестре ЦБ и в саморегулируемой организации (СРО) и обеспечивать «займы юридическим и физлицам без взимания вознаграждения; финансирование в качестве торгового посредника путем заключения договоров купли-продажи с условием о рассрочке (отсрочке) платежа или договоров финансовой аренды (лизинга); финансирование производственной и торговой деятельности путем участия в уставных капиталах юрлиц и (или) на условиях партнерства; предоставление поручительств».

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Нужно ли все это России

Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода:

Капитализация российского фондового рынка в этом году просела почти в 2,5 раза. И очевидно, что хотя бы 10–15% российских частных инвесторов могут переключиться на проекты исламского банкинга. Инвестор понимает, что здесь (как и на обычных биржах. — NEWS.ru) он разделяет как прибыли, так и убытки. Эти проекты пока не имеют широкого распространения, но инвесторы изучают их все пристальнее на фоне геоэкономического обострения. В частности, речь идет, например, об исламских облигациях — сукук. Очевидно, что уровень их проникновения на рынок низкий, однако, вполне вероятно, их ожидает бурный рост.

Специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин:

Ряд стран хотели бы вложиться в российский бизнес, но не могут из-за отсутствия условий, позволяющих сделать это по религиозным канонам. Речь идет об Иране, Малайзии, Ираке, Индонезии, отчасти о странах Аравийского полуострова. При этом нужно понимать, что Чечня и особенно Дагестан — развивающиеся туристические кластеры, инвестирование в которые даст очень серьезную прибыль. В итоге регионы получат инвестиции, рабочие места и рост зарплат, а жители — дополнительные варианты для получения займов.

Директор финансового дома «Амаль» Рустам Сагдеев: