Как подорожали сборы в школу: официальные и альтернативные данные Росстат, «Чек Индекс» и эксперты назвали цены для подготовки школьников к 1 сентября

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Базовый набор мальчика-первоклассника перед 1 сентября обойдется в 22,3 тыс. руб., девочки — 26,8 тыс. руб., сообщает Росстат. И темпы их подорожания за год ниже инфляции, говорят в ведомстве. Однако NEWS.ru решил привести альтернативные данные и экспертные оценки о том, во сколько на самом деле обойдется обучение в 1-11 классах.

Сколько потратить на первоклассника

За год базовый набор первоклассника, в который входят одежда, обувь и канцелярские принадлежности, подорожал в июле до 22,3 тыс. руб. для мальчиков (на 13,91%) и до 26,8 тыс. руб. для девочек (на 11,25%). Росстат отмечает, что общая годовая инфляция в июле составила 15,1%. То есть инфляция, как и в 2019-2021 гг., растет быстрее, чем цены на товары для первоклашек, говорят в ведомстве.

В базовый набор одежды входят две пары брюк и три рубашки (для мальчиков), три блузки, два платья и две юбки (для девочек), спортивный костюм, две футболки, пять пар носков или гольф, три пары колготок, пара летних туфель, пара кроссовых туфель и пара ботинок/полуботинок.

Набор канцтоваров состоит из пяти учебников, четырех тетрадей, пяти карандашей и пяти ручек, одного набора фломастеров и одного альбома.

При этом в пресс-службе Росстата NEWS.ru пояснили, что цены на канцелярку и одежду для первоклашек не сильно отличаются от стоимости тех же товаров для их старших товарищей.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Средние цены на подготовку для 1-11 классов

Теперь рассмотрим цены для учащихся всех классов по отдельным товарам.

Одежда и обувь

Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. — 1651 руб. (подорожали на 13,1% к июлю прошлого года). Сорочка верхняя для мальчика школьного возраста, шт. — 992 руб. (рост на 16,15%). Платье-костюм или сарафан для девочки школьного возраста, шт. — 1793 руб. (рост на 5,53%). Блузка для девочки — 1274 руб. (рост на 8,9%). Юбка для девочки из полушерстяных тканей — 1317 руб. (рост на 7,8%). Джемпер унисекс — 1266 руб. (рост на 7,2%). Спортивный костюм унисекс — 2189 руб. (рост на 16,3%). Детская футболка — 460 руб. (рост на 18,4%). Детские колготки — 258,4 руб. (рост на 14,8%). Пара носков/детских гольф — 86 руб. (рост на 12,2%). Пара ботинок/полуботинок — 2427 руб. (рост на 10,6%). Пара летних детских туфель (сандалет) — 1509 руб. (рост на 9,7%). Кроссовые туфли — 1725 руб. (рост на 18,9%).

Школьные и канцелярские принадлежности

Ранец, рюкзак для школьников — 2363 руб. (рост на 9,6%). Школьная тетрадь 10,5 руб. (рост на 36,5%). Альбом для рисования — 103,4 руб. (рост на 23,6%). Шариковая авторучка — 25 руб. (рост на 26%). Чернографитный карандаш — 19,7 руб. ( рост на 18,3%). Набор фломастеров — 176 руб. (рост на 17,5%). Учебник/учебное пособие — 529 руб. (рост на 17,7%). Свежесрезанные цветы, шт. — 154 руб. (рост на 26,4%).

Электронные устройства

Флеш-накопитель USB — 655 руб. (рост на 7,1%). Компьютер (ноутбук) — 39625 руб. (рост на 5,7%). Планшет — 14208 руб. (рост на 10,8%). Смартфон — 12561 руб. (рост на 21%).

Образовательные услуги

В то же время стоимость ряда образовательных услуг, по Росстату, снизилась. Так, цена академического часа дополнительных занятий в обычных школах уменьшилась на 3,19% (с 143,1 до 138,5 руб.). Хорошая новость и для выпускников: в среднем по стране подешевел семестр обучения и в государственных вузах — на 1,24% до 74,8 тыс. руб., и в частных — на 8,32% до 53 тыс. руб.

Зато на 7,9% подорожал семестр обучения в колледжах и техникумах — до 37,2 тыс. руб. И на 12% подрос месяц обучения в частных школах — до 25 тыс. руб.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Реальная картина

Экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин в целом доверяет цифрам Росстата. Другого мнения — специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Само собой, данные на 3–4% приукрашены. Особенно по части электроники, поскольку из-за снижения поставок техники, роста цен на энергоносители и компоненты цены в этом сегменте поднялись выше, чем на 5–21%, как рапортует ведомство. В реальности это примерно 10–30%, — отмечает эксперт.

Впрочем, отчет Росстата не слишком оторван от реальности, заключает Вавилов.

Эксперт добавляет: в пандемийные 2020-2021 годы власти выделяли по 10 тыс. руб. на каждого школьника. Не помешали бы эти деньги и сейчас, когда доходы семей как минимум перестали расти, говорит собеседник NEWS.ru.

Альтернативные данные

Тем временем аналитический ресурс «Чек Индекс» приводит данные более 1 млн онлайн-касс и экспертов-партнеров. В отличие от Росстата, который считает изменение цен в июле, «Чек Индекс» приводит данные о реальных продажах с 15 по 31 июля 2022 года. Сервис сообщает, что цена минимального набора среднего школьника составила 13,9 тыс. руб. За год она выросла на 20% и тем самым заметно превысила инфляцию.

В этот набор вошли готовый комплект канцелярки для первоклассника, а также пенал, дневник, набор карандашей и ручек, набор тетрадей, рюкзак, школьная форма, запасные блузка/рубашка, запасные брюки/юбка, кроссовки, туфли/ботинки. В основном эти товары дешевле, чем в сводках Росстата. Но инфляцию они все равно перебивают.