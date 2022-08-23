«Известия»: онлайн-магазины стали отказывать в приёме просроченных карт

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Ряд интернет-магазинов и сервисов не принимают просроченные банковские карты россиян. Наличие проблему признали в ЦБ, НСПК и крупных банках, пишут «Известия».

Однако, в банках отметили, что эти сбои не носят массового характера. Эксперты считают, что причиной сбоев может быть отсутствие необходимых настроек, которые позволяют пропускать оплату через просроченные Visa и Masterсard.

Весной российские банки объявили о продлении действия карт клиентов до 2027 — 2029 годов независимо от того, какой срок действия на них указан. Это произошло после того, как Visa и MasterCard объявили об уходе из России. На тот момент Национальная платёжная система рекомендовала поддержать использование карт с истёкшим сроком. Этому совету последовали «Сбер», Альфа-банк, ВТБ и другие крупные игроки.

В итоге держатели карт могли по-прежнему совершать операции в банкоматах, расплачиваться и переводить деньги внутри страны. Однако, сейчас у клиентов некоторых крупных банков возникли проблемы при оплате просроченными картами на территории России. В крупных банках пояснили, что эти случаи единичны и могут возникать при оплате через терминал в торговых точках и онлайн-магазине, если другой банк-эквайер, обслуживающий эту точку не отключил на своей стороне проверку срока действия карт.

В Центробанке изданию пояснили, что большинство терминалов уже перенастроены и трудностей с оплатой через них не возникает. При возникновении таких ситуаций банки оперативно донастраивают устройства. Ситуации, как правило, возникают на стороне банков, обслуживающих торгово-сервисные предприятия, они оперативно решаются компанией совместно с кредитными организациями.

Ранее пользователи игровых сервисов и бирж сообщили о массовых проблемах с оплатой при попытке приобрести аккаунты, игровую валюту и другие цифровые товары при помощи карт Visa и Masterсard. Администраторы платформ утверждают, что сложности связаны с работой Национальной системы платежных карт (НСПК), через которую проходят все внутрироссийские транзакции по картам международных платежных систем.