«Горящий» рубль: подешевеют ли путёвки из-за снижения доллара и евро Как изменение курсов валют отразится на стоимости заграничных туров

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курсы доллара и евро на Московской Бирже продолжают снижаться. Казалось бы, крепнущий рубль должен сделать поездки за рубеж доступнее. Но туры за границу если и дешевеют, то «не тотально» и «неравномерно», говорят участники рынка. Такая ситуация во многом объясняется существенным превышением спроса над предложением. Многие направления для россиян по-прежнему закрыты. А доступные Турция и ОАЭ не могут полностью удовлетворить потребности рынка выездного туризма. Поэтому горящих путёвок и больших скидок можно не ждать, предупреждают туроператоры. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Валютная разница

Курс доллара в начале торгов на Московской Бирже в пятницу достиг минимальной отметки более чем за два года, опустившись до 62,62 рубля. Евро обновил минимум за пять лет, откатившись до отметки в 64,94 рубля. При этом официальный курс ЦБ на 13 мая составляет доллар — 65,79, евро — 68,78 рубля.

АГН «Москва»

У туроператоров есть свой внутренний курс, по которому они рассчитывают стоимость путёвки и, как правило, он выше официального. Компаний, которые производят расчёты непосредственно по курсу Центробанка, на рынке вряд ли найдёшь. Большинство придерживается классической методики, добавляя, в среднем, 2–2,5% к стоимости доллара и евро. Это делается для того, чтобы снизить риски по колебаниям курсов в течение расчётного периода с иностранными партнёрами. Дело в том, что все контракты туроператоров с отелями заключены в валюте. К евро обычно привязана стоимость поездок в страны Европы (Грецию, Испанию, Кипр), а также в Турцию, к доллару — в Египет, Таиланд, Вьетнам, Эмираты, Кубу, Доминикану.

Во времена «турбулентности» на биржах (а колебания валют для российского рынка дело, скорее, привычное) многие операторы ориентируются на средний курс по бирже, добавляя 2–2,5%. Тем самым они пытаются снизить свои издержки в случае, если не успеют расплатиться с партнёрами по старому курсу.

Но так происходит в случае ослабления российской валюты. Так, 22 февраля на фоне резкого обвала рубля крупнейшие туроператоры поменяли ранее утверждённые для оплаты туров курсы валют, произведя пересчёт в зависимости от биржевых расценок, а не показателей ЦБ, чем вызвали недовольство турагентов. Последние оказались перед выбором: либо спросить недостающую сумму у туристов, либо выплатить разницу за свой счёт. Некоторые турфирмы расценили такие действия туроператоров как неэтичное по отношению к партнёрам поведение.

На 13 мая курсы валют у крупнейших туроператоров варьируются от 70,9 рубля за евро (у Туи Fun & Sun) до 70,4 рубля (у TEZ ТOUR), соответственно, на 3,1% и 2,4% выше курса ЦБ. Курс доллара у туроператоров составляет от 67,8 до 67,4 рубля (+3,1% и 2,4% к курсу ЦБ соответственно).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как пояснили NEWS.ru в пресс-службе TEZ TOUR, курс валют устанавливается туроператорами, как правило, раз в день около полудня, так как в этот временной интервал Центробанк объявляет официальный курс на предстоящие сутки или выходные.

За редким исключением, когда происходят резкие скачки значений на бирже, организации могут обновлять внутренний курс дважды в день. Такова единая практика всех туроператоров и в принципе компаний, у которых контракты заключаются в валюте, а стоимость товаров и услуг рассчитывается в рублях, — уточнили в компании.

После того как заявка оплачена туроператору, именно он берёт на себя риски по росту курса. С путешественника, оплатившего авиабилет или путёвку полностью, если вдруг доллар или евро резко вырастут в цене, доплат никто уже не возьмёт, равно как и не вернёт разницу в случае укрепления рубля.

«Спрос большой — лететь некуда»

Доступность туров напрямую связана с курсовыми значениями. С укреплением рубля стоимость турпакетов, которая изначально формируется в валюте, обычно снижается. Но в этот раз всё несколько иначе.

Да, есть снижение. Но оно не тотальное, неравномерное, и зависит не столько от курса, сколько от объёма и стоимости доступной перевозки, — рассказала NEWS.ru исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. исполнительному директору Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майе Ломидзе.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/business/07/05/2022/62761b4e9a7947c76e43e0ab?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D исполнительному директору Ассоциации туроператоров России (АТОР)



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/business/07/05/2022/62761b4e9a7947c76e43e0ab?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3Майя Ломидзе.

По данным TEZ TOUR, лидирующие позиции по уровню спроса сегодня занимает Турция с долей заявок 55%, за ней следуют ОАЭ с долей 20%, чуть менее 15% занимает внутренний туризм (особым спросом пользуются Сочи, Анапа, Москва и Санкт-Петербург), а также Венесуэла, ставшая доступной клиентам компании с декабря 2021 года. К слову, Венесуэла является хорошей альтернативой недоступным для россиян карибским направлениям — Кубе, Мексике и Доминикане.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В туристическом агентстве «Апрель-тур» NEWS.ru подтвердили повышенный интерес россиян к Турции. «Спрос большой — лететь некуда», — подчеркнули там, заметив, что по этой причине, невзирая на укрепление рубля, Турция для наших соотечественников дешевле не стала.

В TEZ TOUR при этом указали, что скидок и горящих предложений в обозримом будущем можно не ждать, так как «количество авиаперевозок и доступных россиянам направлений для отдыха в настоящий момент крайне ограничено». По словам представителя компании, в настоящее время спрос существенно превышает предложение. А потому тем, кто планирует в ближайшие месяц-два отправиться в путешествие, рекомендуется задуматься о решении этого вопроса уже сейчас.

Скидки вообще сложно прогнозировать, а в особенности сейчас. Пока это представляется маловероятным, — соглашается Майя Ломидзе.

По словам старшего специалиста отдела по связям с общественностью ANEX Tour Алёны Хитровой, говорить о резком подорожании Турции тоже не стоит, так как цены возросли по любому из направлений. Это связано в том числе с ростом стоимости перелёта в условиях ограниченного числа перевозчиков и подорожания топлива.

Контракты с отелями заключаются до начала сезона и обычно по части проживания они не меняются в процессе. Но стоит учитывать рыночные факторы по заполнению мест, сезонности и спросу. Поэтому в этом году маловероятно, что будут горящие туры, как это было несколько лет назад, — пояснила собеседница NEWS.ru.

Впрочем, если постараться, можно найти и довольно выгодные предложения. К примеру, сейчас туристам из России стали доступны туры в Измир (Турция) на базе прямых рейсов из Москвы. А поскольку это направление новое и малоизученное российскими путешественниками, в начале сезона цены выглядят довольно привлекательными, добавляет Хитрова.