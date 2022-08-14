Эксперт спрогнозировал осеннее падение курса рубля Риск-менеджер Манжос предупредил о падении курса рубля осенью из-за снижения цен на нефть

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос заявил, что курс рубля по отношение к доллару осенью может ослабнуть. Этому есть несколько причин, среди которых спад цен на энергоносители и введение нового бюджетного правила, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Увязывать такую возможность с ожидаемым дальнейшим понижением ключевой ставки ЦБ РФ было бы неверно, — предупредил риск-менеджер.

По его словам, это работает, когда есть свободный доступ иностранных инвесторов на финансовый рынок и возможность вывода средств, чего в настоящее время не наблюдается.

Эксперт считает, что прогнозировать динамику курса рубля пока непросто. В поддержку национальной валюты могут сыграть высокие цены на углеводороды и слабый импорт. При этом введение нового бюджетного правила способно переломить ситуацию в обратную сторону.

Манжос считает, что в нынешней ситуации можно говорить о цене доллара в 55-68 рублей в ближайшие несколько недель.

Ранее стало известно, что директор программы «Управление бизнесом» ИОМ РАНХиГС Борис Пивовар рассказал, почему граждане скупают рекордные объёмы валюты и чем это может обернуться в дальнейшем. По его словам, скупке валюты способствуют отпускной сезон, ослабление контроля за валютой со стороны ЦБ и ожидание запрета на торговлю валютой на территории страны, а также заманчивость курса для инвесторов, которые ждут падения рубля.