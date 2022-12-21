Эксперт: рост пошлин на импортное пиво в России не побеспокоит граждан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля импортных напитков на российском пивном рынке даже год назад составляла около 5%, а к концу 2022-го сократилась вдвое, сообщил NEWS.ru директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. К тому же западное пиво пьет очень мало россиян, сказал аналитик. Так он прокомментировал сообщение газеты «Коммерсантъ» о возможном введении пошлин на пиво из «недружественных» стран.

Даже в самые лучше времена, в 2021 году, рынок импортного пива составлял в России не больше 5%. А сегодня это уже где-то 2,5%. Это напиток для небольшой группы городского населения, не стесненного в средствах. Для них это подорожание — «ничего страшного». Я думаю, 5%, максимум, 8% потребителей пили это пиво. То есть 90% даже не заметили, что что-то ушло, — сказал Дробиз.

По оценкам Дробиза, даже если увеличить цены на импортное пиво в 1,5 раза, его любители продолжат покупать его в тех же объемах. При этом бары, кафе и рестораны, оценочно, продают около 10% пива в России — все остальное реализовывают магазины.

Если импортное пиво подорожает в полтора раза, это незначительно сократит продажи в барах, кафе, ресторанах. Но продажи в магазинах увеличатся, — прогнозирует эксперт.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что в Минэкономики и Минфине обсуждают повышение ввозных пошлин на пиво из «недружественных» государств. По словам анонимных собеседников издания, пока лишь оценивается целесообразность меры — размер пошлины, конкретный список товаров и стран не называлась. К «недружественным» власти РФ относят всех представителей Евросоюза, а также США, Великобританию, Японию и Австралию.