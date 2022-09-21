Эксперт: призыв ЦБ о каникулах для мобилизованных уже закрепляет эту норму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодняшняя рекомендация Центробанка о предоставлении кредитных каникул мобилизованным уже закрепляет такую практику в России. Об этом сообщил NEWS.ru зампредседателя Экспертного совета ЦБ Эльман Мехтиев. Ранее сообщалось, что на эту тему готовятся новые законопроекты.

Предоставление отсрочки по исполнению обязательств по кредитам и займам при участии военнослужащих в военных действиях и операциях — стандартная практика, закрепленная в законодательстве многих стран. С начала специальной военной операции многие финансовые институты при получении информации об участии заемщиков уже проводят реструктуризацию или предоставляют отсрочку по таким обязательствам. Поэтому рекомендация Банка России —​ фактическое закрепление таких «лучших практик» в деятельности всех профессиональных кредиторов, — сказал Мехтиев.

С учетом возможной мобилизации 300 тысяч человек эксперт не ожидает, что мера окажет существенную нагрузку на банки.

21 сентября Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам. ЦБ в утвердительной форме сообщил, что граждане могут обратиться в свою кредитную организацию за отсрочкой по платежам или уменьшением их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным. В то же время ЦБ не уточняет, как в банки обратятся уже отправленные на службу граждане.

Также банкам и МФО рекомендовали не начислять по кредитным договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья и не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные будут продолжать платить ипотеку даже после того, как подверглись мобилизации — с доходов от военных контрактов.