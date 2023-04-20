Экономист раскрыл главную ценность цифрового рубля Экономист Разуваев заявил, что против цифрового рубля нельзя ввести санкции

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Основное преимущество цифрового рубля заключается в невозможности отследить его при торговле с дружественными странами, заявил в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. Он подчеркнул, что это связано с введением санкций против России: недружественные страны не смогут заблокировать виртуальную валюту и ввести против нее ограничения.

Цифровую валюту в первую очередь будут использовать для крупного бизнеса — торговли с дружественными странами. Также это взаимосвязано и с введенными против России санкциями. Цифровой рубль нельзя будет отследить, и для нас это удобно. Прогресс не остановить, и это хорошо, — считает Разуваев.

По его мнению, цифровой рубль сможет усилить позиции России на переговорах стран БРИКС, которые пройдут в августе в ЮАР. Кроме этого, экономист считает, что цифровые деньги будут иметь популярность в странах СНГ, таких как Азербайджан и Казахстан.

Говоря о перспективах цифрового рубля в России, Разуваев подчеркнул, что повсеместное его использование возможно не раньше чем через 10 лет. По его словам, граждане страны с трудом воспринимают новые разработки.

У нас все новое принимают сложно, поэтому где-то лет через 10 только можно будет расплачиваться цифровым рублем где угодно. Также важно понимать, что новая валюта — не крипта, а законный инструмент, такой же, как наличка и банковские карты, которым можно расплачиваться, — отметил аналитик.

Как рассказал ранее директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков, российские банки в рамках эксперимента уже тестируют работу с цифровым рублем. В дальнейшем к пилотному проекту подключат торговые точки. По его словам, россияне смогут расплачиваться цифровым рублем через электронные кошельки, вместо того чтобы платить картой через платежный терминал.