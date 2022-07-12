Доллар и евро сравнялись: Прогнозы и советы Европейская валюта достигла паритета с «американцем» впервые с 2002 года

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Евро падает к доллару уже несколько недель. В понедельник, 11 июля, курсы двух мировых валют почти сравнялись. А уже во вторник между евро и долларом случился паритет - впервые за 20 лет. Динамика евро говорит о стартующем в ЕС кризисе. NEWS.ru рассказывает, что будет дальше и стоит ли закупаться подешевевшей иновалютой.

Что происходит на бирже

По данным на 14:40 мск вторника, пара евро/доллар на МосБирже находилась на уровне 1,0000, следует из данных торгов. В моменте курс евро опускался ниже доллара до 0,9996.

При этом рубль уверенно укреплялся к обеим валютам. На 16:10 мск курс доллара составлял 57,31 рубля, курс евро – 57,62 рубля.

Почему евро снижается

Против евро играют растущая инфляции в еврозоне, сокращения энергопоставок из РФ и энергокризис, говорит ведущий аналитик криптобанка Bitzlato Алексей Михайлов. Германия, одна из ведущих экономик, уже входит в рецессию, а это один из признаков того, что Евросоюз вскоре накроет полноценный кризис, считает эксперт.

В ситуации нестабильности инвесторы выбирают традиционные защитные активы – это американский доллар, трежерис (американские гособлигации. - NEWS.ru). Переток капиталов из Европы в США обеспечивает укрепление американской валюты и ослабление евро, - пояснил Михайлов.

Проблема обостряется еще и тем, что даже в условиях рекордной инфляции Европейский центральный банк (ЕЦБ) не может повышать ставку. Ведь это приведет к дефолту наименее сильных экономик еврозоны – Италии, Греции и других, говорит основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров. Динамика валютных пар на бирже просто отражает эти глобальные тенденции.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с евро дальше

Евро будет дешеветь, а доллар укрепляться, в том числе благодаря политике Федеральной резервной системы (центробанка США) по увеличению ставок, прогнозирует Сидоров. Кроме того, чем серьезнее кризис в Европе, тем масштабнее будет отток капиталов из ЕС.

Главный аналитик информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман не исключает дальнейшего постепенного ослабления евро к 0,97-0,98 относительно доллара. Такая динамика может сохраняться до окончания цикла ужесточения денежной политики ФРС - в ближайшие полгода. Евро может получить поддержку только в 2023 году, но при условии, что и ЕЦБ после преодоления риска рецессии ужесточит политику. То есть ЕЦБ должен «догнать» ФРС.

Стоит ли покупать

Экономика Европы входит в штопор, а значит, у евро сейчас нет шансов снова превысить в стоимость доллара. Так что и покупать его пока, вероятно, не стоит, считает Сидоров.

Немного другого мнения Михайлов. Он считает, что для защиты рублевых средств от девальвации евро подойдет.

Но рассчитывать, что эта валюта вскоре снова будет превосходить по стоимости доллар, не стоит, - заметил аналитик.

Трейдер Артем Звездин считает, что обычным россиянам вообще нет смысла реагировать на последние события.

Конечно, вы можете купить евро в качестве элемента своего портфеля. Но в данном случае покупка должна носить инвестиционный характер и иметь горизонт 1,5-2 года, - уточняет эксперт.

Именно столько, по его словам, нужно, чтобы получить ощутимую выгоду от вложений в валюту.