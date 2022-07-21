Доллар и евро резко выросли на два рубля

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Доллар и евро резко выросли на два рубля, следует из данных МосБиржи. Они достигли значения 56,505 рубля и 58,9 рубля соответственно.

В ходе торгов доллар вырос на 3,7%. Значение 56,5 рубля в последний раз он достигал 20 июня. Курс евро в свою очередь подскочил на 4,2%. Валюта преодолела отметку 58,9 рубля впервые с 21 июня.

Рубль ослаб на фоне заявления министра экономического развития Максима Решетникова о том, что кабмин активно обсуждает ситуацию с курсообразованием, что дает основания ожидать корректировки бюджетного правила и возобновления валютных интервенций, заявил РБК начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Ранее эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявил, что в краткосрочной перспективе стабилизировать курс рубля поможет только покупка валюты Банком России или Минфином. Он также добавил, что выкуп валют «дружественных» стран может стабилизировать доходы бюджета и завершить второе полугодие с профицитом.