Что не так с «рекордно низкой безработицей» в России Предприятия встают, но официальная занятость высока как никогда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чиновники каждую неделю заявляют об «историческом минимуме» безработицы. Так они отстаивают тезис о нерушимости экономики в период санкций. По факту же зарубежные бренды уходят, а российские компании сокращают выпуск продукции: на нее нет нужного спроса ни внутри страны (из-за падающих доходов населения), ни за рубежом (из-за санкций). То есть работники России нужны все меньше и меньше. О происходящем на рынке труда и его перспективах расскажет NEWS.ru.

Официальная статистика

По данным Росстата на июль, из трудоспособного населения в возрасте от 15 лет безработными были только 2,9 млн человек, или 3,9%. Это «исторический минимум», говорит ведомство. К примеру, в пандемийные июль — сентябрь 2020-го этот показатель равнялся 6,3%. ЦБ объясняет экономическое чудо использованием формата неполной занятости и переходом рабочих на другие предприятия. Вот только спрос на продукцию предприятий особенно не восстанавливается, признает регулятор. А это ожидаемо приведет к сокращению производств и, следовательно, кадров.

В свою очередь социальный вице-премьер Татьяна Голикова рапортует, что на 5 сентября на учете в службах занятости всего 664,6 тыс. официально безработных. Это 0,9% общей численности работников в РФ. А еще 15 августа их было на 10,4 тыс. больше.

В то же время количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, снизилось на 14,5 тыс. — до 128 тыс. человек, а число работников, находящихся в простое, уменьшилось на 9 тыс. человек — до 97 тыс. россиян.

Минтруд также сообщает, что службы занятости занимаются профессиональным обучением граждан и его завершили более 56 тыс. человек. Вроде бы все неплохо.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как понимать эти данные

Однако Владимир Путин недавно предупредил: в простое, вынужденных отпусках или на неполном рабочем дне находятся почти 234 тыс. работников. Это больше, чем у Голиковой. И по сведениям президента, их число не убывает, а растет.

234 тыс. человек — слишком оптимистичная цифра, считают эксперты. По их оценкам, только половина или больше — сотрудники автомобильных заводов. Но не стоит забывать и о других отраслях. Одна только IKEA до августа держала в простое 15 тыс. человек, а есть еще десятки ушедших западных брендов.

Компании часто заставляют сотрудников писать заявления об отпуске без сохранения заработной платы, обещая в будущем вернуть их в прежний режим. Результат — формально люди трудоустроены, но денег у них нет.

В простое работник получает только 2/3 среднемесячного заработка, если все происходит по вине работодателя, или 2/3 оклада, если простой вызван внезапными организационными или технологическими причинами: например, нарушена логистика в поставках комплектующих. Однако люди не стремятся уходить с таких мест, а просто ищут подработки.

Далеко не все компании сообщают в службы занятости о переходе на неполный рабочий день или простое.

И, конечно, не все работают официально. По разным оценкам, от 18% до 40% россиян трудятся вчерную, то есть уволить их можно в любой момент.

36,9 миллиона человек живут в селах. И многие из них выживают на подсобном хозяйстве или деньгах родных из больших городов. Жители деревень не доезжают до районных центров, чтобы встать на учет в качестве безработных. Тем более что сами пособия получить сложно.

Вывод: точных цифр по реальной безработице не знает никто, но они явно выше официальных.

Что выручает власти

На рынок труда сейчас выходит поколение конца 90-х — начала нулевых, а оно малочисленное из-за демографической ямы тех лет. Поэтому проблема с рабочими местами еще не встала так остро, как может встать в ближайшие годы. Ведь с нулевых начался бэби-бум.

Еще один спасительный для властей фактор — количество мигрантов в стране падает с начала пандемии. Если в 2019 году в РФ находилось, в зависимости от месяца, от 9,6 млн до 11,2 млн иностранцев, то на 1 мая 2021-го численность иностранных граждан в стране составила 5,66 млн человек. Так освобождаются рабочие места для россиян.

Третий фактор — эмиграция россиян после начала спецоперации на Украине. По самым оптимистичным оценкам, только к середине мая страну покинули и не вернулись 400–600 тыс. человек.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как меняется рынок труда

Если еще несколько месяцев назад условия работодателю диктовал соискатель (рабочих мест было много), то к концу августа ситуация поменялась. На одну вакансию теперь в среднем приходится пять резюме, сообщила NEWS.ru главный эксперт по рынку труда hh.ru Наталья Данина. Сложнее стало найти работу юристам и страховщикам — тут уже восемь резюме на одну вакансию.

Зато работодателям очень тяжело найти IT-специалистов, экспертов по закупкам, водителей, складских рабочих и «синих воротничков» в целом. И тут соискатели продолжают диктовать компаниям свои условия.

В то же время в конце августа на hh.ru стало значительно больше резюме в IT-секторе (на 33% больше, чем в конце февраля), науке и образовании (+29%), в секторе студентов и молодых специалистов без работы (+28%), а также в установке и сервисном обслуживании оборудования (+24%).

Экс-депутат Госдумы, автор законопроектов о рынке труда Анатолий Голов ожидает сокращений в тех отраслях, где высока зависимость от импортных комплектующих. Там будет уменьшаться производство продукции, а значит, и персонал. В пример Голов приводит все те же автомобильные заводы. Так, в Санкт-Петербурге Nissan уже заявил, что не запустит завод до конца года, Hyundai не сделает этого минимум до конца сентября, а Toyota — до декабря.