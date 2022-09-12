Путин назвал число россиян, рискующих лишиться работы Путин заявил, что в России около 234 тысяч россиян рискуют лишиться работы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Около 234 тысяч российских работников находятся в простое и вынужденных отпусках в связи с введенными санкциями, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в ближайшее время они могут лишиться работы, и правительство должно учесть этот фактор, передает ТАСС.

Растет количество людей, находящихся под риском увольнения. Обращаю внимание: сейчас в так называемом простое, вынужденных отпусках или заняты неполный рабочий день почти 234 тыс. работников, — поделился Путин.

Несмотря на это он отметил, что ситуация на рынке труда по прежнему находится в более чем стабильном состоянии. Президент уточнил, что с мая по июль 2022 года уровень безработицы составлял 3,9%, что является историческим минимумом для страны

Ранее Путин рассказал, что безработица в России находится на уровне 4%. По его словам, это исторический минимум для государства. Российский лидер отметил, что на рынке труда по-прежнему сохраняются риски. В этой связи государство будет держать ситуацию под контролем.

По мнению российского лидера, в целом экономическая ситуация стабилизировалась, но в то же время есть проблемы в ряде отраслей и регионов, на отдельных предприятиях в стране. В частности, речь идет о тех, кто был завязан на поставках из Европы или поставлял туда свою продукцию.