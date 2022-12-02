Банки хотят открывать россиянам счета по видеосвязи

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Российские участники финансового рынка просят ЦБ организовать эксперимент по использованию видеозвонков для удаленного открытия счетов новым клиентам. При этом по счетам, которые банки откроют таким образом, разрешат проводить ограниченный набор операций с лимитами по суммам, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что об эксперименте стало известно из письма, которое Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Банк России.

В настоящее время открыть счет можно только при личном общении с сотрудниками банка или через единую биометрическую систему (ЕБС). Идентификация клиентов с помощью последней не получила в России широкого применения, и в ЕБС хранится малое число слепков.

В НСФР считают, что внедрение технологии удаленной идентификации клиентов через видеоконференции повысит доступность услуги по открытию счета для граждан.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что данная технология успешно работает в ряде стран, при этом затраты на внедрение ее в России могут составить сотни миллионов рублей.

Ранее Центробанк разослал профессиональным участникам рынка ценных бумаг рекомендации по поддержке мобилизованных. В письме регулятора профучастникам рекомендовали предусмотреть возможность изменения условий оплаты за обслуживание, в том числе абонентской платы, а также реструктуризации или списания комиссии за обслуживание.