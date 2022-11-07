Центробанк разослал рекомендации по поддержке мобилизованных россиян ЦБ разослал профессиональным участникам рынка ценных бумаг рекомендации по поддержке мобилизованных

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Центробанк разослал профессиональным участникам рынка ценных бумаг рекомендации по поддержке мобилизованных, пишет «Коммерсант». В письме регулятора, которое оказалось в распоряжении издания, профучастникам рекомендовали предусмотреть возможность изменения условий оплаты за обслуживание, в том числе абонентской платы, а также реструктуризации или списания комиссии за обслуживание.

Помимо этого, ЦБ попросил воздержаться от взимания с клиентов комиссии по непокрытым позициям в случае ухода показателей на счетах в минус.

По мнению сотрудников ЦБ, нужно обеспечить «реструктуризацию задолженностей в части комиссий по непокрытым позициям, предоставленным брокером в заем денежным средствам и ценным бумагам, с предоставлением индивидуальных условий для реструктуризации указанных задолженностей клиентов, учитывающих финансовое положение клиентов и (или) иные обстоятельства, определенные брокером самостоятельно».

ЦБ просит воздерживаться и от реализации права на обращение взыскания на имущество клиентов в целях погашения долгов, — говорится в сообщении.

Кроме того, Центробанк рекомендовал клиринговым организациям обеспечить участникам торгов, действующим в интересах мобилизованных, комиссии по операциям, направленным на принудительное закрытие позиций.

Как указали в газете, призванные в рамках частичной мобилизации клиенты должны получить возможность обратиться за поддержкой к профучастникам до конца 2023 года. Как пояснили в ЦБ, помощь могут оказать на период мобилизации плюс 30 дней.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин планирует лично встретиться с россиянами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных. Во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей глава государства обратил особое внимание на эту тему и отметил, что нужно напрямую обсуждать ее.