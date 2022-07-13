Авиабилеты за границу подорожали на 37%

Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Авиабилеты за границу выросли в цене в среднем на 37% летом 2022 года по сравнению с аналогичным сезоном прошлого года. В прошлом году отправиться за границу и вернуться самолётом можно было в среднем за 29 тыс. рублей, в этом — уже за 39,9 тыс. рублей, пишут «Известия» со ссылкой на аналитика в крупной компании по продаже билетов.

В последнем случае речь идёт не только о прямых перелётах, но и рейсах с пересадками. Больше всего подорожали билеты в Израиль, стоимость которых выросла в два раза, до 54,5 тыс. рублей на человека, Турцию — 1,9 раза, до 42,6 тыс. рублей, ОАЭ — в 1,8 раза, до 54,7 тыс. рублей. Билеты в Армению подорожали в 1,3 раза, до 27 тыс. рублей, Египет — в 1,3 раза, до 44,4 тыс. рублей, Азербайджан — в 1,2 раза, до 40,5 тыс. рублей.

По данным сервиса «Туту.ру», в разы подорожали билеты по направлениям, куда без пересадок не добраться вообще. Это перелёт Москва — Салоники (в 4 раза), Санкт-Петербург — Ларнака (Кипр) (в 3,5 раза), Москва — Варшава (в 3,4 раза), Москва — Барселона (в 3,2 раза), рейсы Москва — Болонья (Италия) и Москва — Загреб (Хорватия) выросли по цене втрое.

Сервис «Тинькофф Путешествия» отмечает, что цены выросли, но не так значительно. Перелёт в Турцию подорожал на 57%, до 34,5 тыс. рублей, Армению — на 23%, до 27,2 тыс. рублей, Египет — на 12%, до 34,5 тыс. рублей, ОАЭ — на 5%, до 37,7 тыс. рублей. Билет в Италию вырос в цене на 70%, до 61,9 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что количество бронирований билетов в бизнес-классе для поездки в командировку выросло на 112% в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными направлениями внутри России для полётов в командировку бизнес-классом стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Среди заграничных маршрутов — Узбекистан, Армения и Грузия.