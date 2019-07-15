В Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) рассказали News.ru о росте объёмов уничтоженной нелегальной алкогольной продукции. Так, в 2018 году контрафакта стало на 38% больше. Кроме того, за шесть с половиной месяцев текущего года его объёмы практически сравнялись с показателями за весь 2017 год.

Росалкогольрегулирование находится в ведении Министерства финансов РФ и занимается уничтожением контрафактной продукции по решению суда. Представители службы рассказали News.ru, что общее количество нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции по решению судов РФ в 2017 году составило 8,9 млн литров, в 2018 году — 12,3 млн литров, с начала 2019 года (на 11 июля 2019 года) — 7,15 млн литров.

В Росалкогольрегулировании отмечают, что наибольшее количество впоследствии уничтоженных алкоголя и спиртосодержащей продукции изъято в ходе контрольных мероприятий на Северном Кавказе (Северная Осетия, Дагестан), в Краснодарском крае и в Центральной России (Рязанская и Белгородская области).

В ведомстве уточнили, что не занимаются оценкой ущерба контрафакта для алкогольного рынка.

Учёт стоимости продукции, изъятой из нелегального оборота, не ведётся, — отметил начальник административного управления федеральной службы Юрий Хван.

Способы уничтожения нелегального алкоголя были утверждены приказом Минфина России в марте 2017 года. Речь идёт о приказе «О способах уничтожения изъятых, конфискованных по решению суда или обращённых в федеральную собственность в соответствии и с законодательством Российской Федерации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сырья, полуфабрикатов, производственной, транспортной, потребительской тары (упаковки), этикеток, средств укупорки потребительской тары, используемых для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, федеральных специальных марок и акцизных марок (в том числе поддельных) для маркировки алкогольной продукции».

Сергей Лантюхов/News.ru

Согласно данному документу, предусмотрено уничтожение на очистных сооружениях; уничтожение термическим способом (сжигание); уничтожение путём механического воздействия, — отмечают в Росалкогольрегулировании.

В начале июля News.ru писал, что территориальные управления Росимущества за два с половиной года уничтожили более 600 тонн конфискованного продовольствия и одежды. Общая стоимость контрафакта составила 493 млн рублей.

Уничтожением поступающих в РФ санкционных товаров занимается Федеральная таможенная служба (ФТС). В прошлом году таможенники уничтожили 71 тыс. тонн запрещённых товаров и 7,2 тыс. тонн продуктов питания.

Стоит отметить, что Росалкогольрегулирование уничтожает нелегальный, а не санкционный алкоголь. Однако дискуссия по поводу запрещённых товаров из США, Австралии, Канады и стран ЕС может отразиться и на контрафактном алкоголе.

Сергей Лантюхов/News.ru

Новый виток обсуждений по поводу судьбы санкционных продуктов начался в июне после инициативы Роспотребнадзора. В федеральной службе сообщили о необходимости введения законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов. Идею поддержал Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Общественники предложили использовать продукты на благотворительные нужды.

Предложение Роспотребнадзора поддержал вице-премьер России Алексей Гордеев. Он согласился с тем, что пригодное в пищу продовольствие нужно использовать по назначению. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков не поддержал Гордеева. 12 июля в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ отметил, что речь идёт об экспертной дискуссии. Он уточнил, что важно, чтобы санкционные товары не превращались в поле деятельности для злоупотреблений.

Стоит отметить, что в этом году Росалкогольрегулирование внедряет поштучный учёт алкопродукции в системе ЕГАИС для освобождения производителей и импортёров от необходимости штрихкодировать марки и перехода на полностью электронный документооборот. Параллельно служба разрабатывает меры по реализации норм техрегламента Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции».