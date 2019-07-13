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Правительство РФ внесло ряд замечаний в законопроект о запрете микрофинансовым организациям (МФО) выдавать кредиты под залог жилья. О правках говорится в официальном отзыве на законопроект.

В целом кабмин выступает за послабления. Так, чиновники предлагают распространить высокие требования деловой репутации только на хозяина МФО. В одобренном в первом чтении депутатами документе говорилось и о высокой репутации...