Правительство России одобрило законопроект о праве на страховые выплаты в случае смерти застрахованного человека его родителям.
Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Проект закона предлагает расширить круг лиц, которые могут получать страховые выплаты, если застрахованное лицо умрёт от профессионального заболевания или несчастного случая.
Теперь кроме несовершеннолетних детей и супруги (супруга) единовременную выплату смогут получить родители.
Как ранее писал News.ru, правительство РФ внесло ряд замечаний в законопроект о запрете микрофинансовым организациям (МФО) выдавать кредиты под залог жилья. О правках говорится в официальном отзыве на законопроект.