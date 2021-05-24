Звезду сериала «Люцифер» побрил робот

https://static.news.ru/photo/20881c90-bc65-11eb-a5f2-96000091f725_660.jpg Том Эллис Фото: vk.com/clubtomellislove

Британский актёр Том Эллис, известный зрителям по сериалу «Люцифер», доверил своё бритьё современным технологиям. Роботизированной рукой дистанционно управлял парикмахер при помощи высокоскоростного Интернета 5G. Видео появилось в социальных сетях, передаёт «Москва 24».

На кадрах опубликованного ролика заметно , как звезда нервничает, когда лезвие приближается к его шее. В этот момент человека рядом нет — парикмахер, управляющий при помощи специальной перчатки с датчиками роботом, находится за 250 миль от актёра.

Роботизированная рука парикмахера, разработанная компанией The Mill, представляет собой полностью функционирующую, специально разработанную механическую руку, которая держит бритву и воспроизводит движения парикмахера с использованием технологии захвата движения. Рекламная кампания обещает высокую скорость передачи данных. Роботизированная рука воспроизводит движения парикмахера с точностью до одной десятой миллиметра.

Том Эллис в сериале «Люцифер» сыграл главную роль — Люцифера Морнингстара. Ранее актёр исполнял роль голливудского врача в сериале Rush. Также появлялся в финале сериала BBC One «Доктор Кто», телешоу «Миранда» и других.

Ранее сообщалось, что актёр Кевин Спейси, обвинённый в сексуальных домогательствах, впервые за четыре года снимется в фильме. Спейси сыграет роль детектива в итальянской ленте L'uomo Che Disegno Dio («Человек, нарисовавший бога»). В качестве режиссёра выступит Франко Неро.