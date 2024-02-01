Звезда «Пусть говорят» ответил требующей с него 1 млн рублей вдове Этуша Журналист Сорокин предложил вдове Этуша всю зиму убирать могилу ее мужа

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Владимир Этуш

Российский журналист Денис Сорокин, известный по участию в шоу «Пусть говорят», «Прямой эфир» и «На самом деле», предложил вдове актера Владимира Этуша Елене бесплатную уборку могилы мужа. Так Сорокин отреагировал на иск женщины против него и телеканала «ТВ Центр» из-за слов о неубранном месте захоронения артиста, в котором она потребовала компенсацию в 1 млн рублей. В разговоре с NEWS.ru Сорокин отметил, что не располагает такой суммой, и предложил всю зиму очищать от снега могилу известного артиста на Новодевичьем кладбище.

Для меня иск стал шоком, потому что я всегда поддерживал Елену в своих выступлениях на телевидении. Она хочет получить миллион рублей компенсации за то, что мне не понравилось состояние могилы Владимира Этуша в тот день, когда я был на кладбище. Мы с моим адвокатом Юлией Вербицкой-Линник из уважения к памяти Владимира Этуша, которого мы безумно любим, готовы в течение всей нынешней зимы организовать регулярную уборку могилы, — подчеркнул журналист.

Сорокин отметил, что расположенные по соседству могилы певца Дмитрия Хворостовского, политика Владимира Жириновского и других известных людей тщательно убраны. По его словам, в прессе были опубликованы кадры, на которых видно, что место захоронения Этуша засыпано снегом.

В 2019 году сообщалось, что семья актера Владимира Этуша, скончавшегося 9 марта 2019 года в возрасте 96 лет, на собственные средства поставила ему памятник. Мемориал установили на Новодевичьем кладбище, он выполнен в соответствии с прижизненными пожеланиями самого артиста.

В церемонии открытия памятника приняли участие вдова Этуша Елена, коллектив театра Вахтангова, актеры, режиссеры.