Звезда фильма про Лару Крофт впервые стала мамой

32-летняя Алисия Викандер впервые стала мамой. Звезда фильма про Лару Крофт и её супруг, актёр Майкл Фассбендер, судя по всему, не спешат афишировать новость. О рождении первого ребёнка в голливудской семье стало известно из фотографий, опубликованных Daily Mail.

В настоящий момент дата рождения первенца звёзд неизвестна, однако слухи о том, что Алисия Викандер родила, появились ещё зимой. Сами супруги не делились новостью. Актёра запечатлели папарацци на прогулке с малышом. Майкл Фассбендер в этот момент шёл навестить жену на съёмочной площадке нового сериала HBO.

44-летний ирландско-немецкий актёр наиболее известен ролью Магнето в фильмах «Люди Икс». Помимо этого, он сотрудничал с режиссёром Стивом Маккуином, у которого работал в фильмах «Голод», «Стыд» и «12 лет рабства».

Алисия Викандер помимо роли Лары Крофт известна по фильмам «Воспоминания о будущем», «Агенты А.Н.К.Л.», «Из машины», «Джейсон Борн» и другим. Также она является обладательницей «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана и премии Гильдии киноактёров США за роль художницы Герды Вегенер в биографической драме «Девушка из Дании». Кроме того, в 2015 году Алисия Викандер была лицом Louis Vuitton.

Актёры в браке с октября 2017 года. Они познакомились в 2014-м на съёмках фильма «Свет в океане», в котором играли супружескую пару.

В мае стало известно, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. Новость о рождении дочки у 50-летней супермодели стала неожиданностью для всех. В соцсетях знаменитость не афишировала беременность. Позже выяснилось, что ребёнок был рождён от суррогатной матери.