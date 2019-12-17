https://static.news.ru/photo/79e25c0c-20e8-11ea-b74b-fa163e074e61_660.jpg Фото: christophe vandercam/imagebroker.com/Global Look Press

Пользователи стримингового сервиса Netflix потребовали удалить фильм о гомосексуальном Иисусе.

Картина «Первое искушение Христа» вышла на платформе 3 декабря. 46-минутная комедия рассказывает о библейском персонаже, который знакомит семью с предполагаемым бойфрендом, сообщает Snopes.

Киноленту сняла группа бразильских YouTube-комиков Porta dos Fundos на португальском языке. Жителей страны возмутил этот сюжет и его посчитали богохульным.

На сайте Change.org появилась петиция с требованием удалить фильм. В пояснении говорится, что авторы проекта оскорбили всех христиан и обязаны публично опровергнуть то, что Иисус был геем. Петиция собрала уже более 1,8 млн подписей.

Как писал NEWS.ru, сервис Netflix отредактирует карту Польши в документальном сериале «Дьявол по соседству», рассказывающем об охраннике концлагерей, после замечания премьер-министра страны.