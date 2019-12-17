Пользователи стримингового сервиса Netflix потребовали удалить фильм о гомосексуальном Иисусе.
Картина «Первое искушение Христа» вышла на платформе 3 декабря. 46-минутная комедия рассказывает о библейском персонаже, который знакомит семью с предполагаемым бойфрендом,
Киноленту сняла группа бразильских YouTube-комиков Porta dos Fundos на португальском языке. Жителей страны возмутил этот сюжет и его посчитали богохульным.
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Как писал NEWS.ru, сервис Netflix отредактирует карту Польши в документальном сериале «Дьявол по соседству», рассказывающем об охраннике концлагерей, после замечания премьер-министра страны.
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