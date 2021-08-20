Зеленский объявил Софию Ротару «Национальной легендой Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский наградил певицу Софию Ротару новой, только что созданной, государственной премией «Национальная легенда Украины». Об этом она сообщил во время прямой трансляции награждения на Facebook.

Мною основана новая государственная награда «Национальная легенда Украины». Ежегодно мы будем отмечать наших выдающихся соотечественников, достигших вершин в области культуры, спорта, науки. Сегодня первые награды получили семь выдающихся украинцев, семь великих имен, семь национальных легенд, — торжественно объявил Зеленский.

Помимо Софии Ротару столь грандиозного звания удостоились футболист Олег Блохин, поэт Юрий Рыбчинский, художник Иван Марчук, хореограф Мирослав Вантух, балерина Елена Потапова, также посмертно был награждён композитор Мирослав Скорик. Премия «Национальная легенда Украины» выдаётся за личные заслуги в становлении независимой Украины,укреплении её государственности, защите и служении украинскому народу.

Ранее Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы «За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества».