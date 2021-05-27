Затравленная певица Нюша раскрыла второе имя дочери Симбы

https://static.news.ru/photo/72fa19e6-bec3-11eb-9203-96000091f725_660.jpg Нюша Фото: nyusha_nyusha/instagam.com

Российская певица Нюша (Анна Шурочкина), затравленная хейтерами из-за имени дочери Симбы, раскрыла свой самый главный секрет. Оказалось, что у малышки на самом деле оно двойное, рассказала артистка на YouTube-шоу LOVECAST.

Имя Симба, выбранное для девочки Нюшей и её супругом Игорем Сивовым, стало предметом травли артистки в Сети. Только сейчас, спустя три года, певица призналась, что у её дочки есть и второе имя, более традиционное.

Первое время мы не афишировали эту историю. Вообще, на самом деле Серафима-Симба. Мы её зовем Симбуся, Симбочка, — рассказала Нюша.

Певица отметила, что не страдает из-за травли в Интернете, так как изначально понимала, что мнения будут разные. По её словам, супругов это не волнует, так как в данном вопросе для них важно только собственное мнение.

Как мы решили, так и будет, — заключила артистка.

Ранее сообщалось, что американская актриса Эмма Стоун растрогала поклонников, назвав дочку в честь её бабушки Джин Луизы. У самой актрисы, к слову, аналогичное второе имя.