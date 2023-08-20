«Заслушался, мадам, как вы молчите»: в чем секрет афоризмов Вишневского

Фото: Митя Алешковский/ТАСС

Владимир Вишневский

20 августа поэту, телеведущему, лауреату премий «Золотой теленок», «Золотой Остап», «Литературной газеты», «Клуба 12 стульев», «Золотое перо России» Владимиру Вишневскому исполнилось 70 лет.

Как Владимир Вишневский из-за Блока стал поэтом

Он родился в Москве, после окончания школы поступил на факультет русского языка и литературы Московского областного педагогического института. Служил в армии — был в ВВС механиком третьего класса в городе Ленинакан. Еще со школы мечтал быть следователем-криминалистом, но с этого пути в 9-м классе его вдруг сбил Александр Блок.

Почему Блок? Да потому что для Вишневского он был и остаётся поэтом поэтов. «Однажды его стихи захватили меня, и, пожалуй, это моё самое стойкое пристрастие в поэзии», — говорит юбиляр.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Поэт Владимир Вишневский на вручении волонтерам памятного знака «Тиккун олам» Российским еврейским конгрессом в мемориальной синагоге на Поклонной горе

Как поэт стал мастером афоризмов

У Вишневского парадоксальный ироничный склад ума. Это всегда было его сущностью, пока наконец не стало профессией. Он гениально владеет русским языком, до мельчайших тонкостей и нюансов. Откуда же взялся этот дар?

«Это сочетание генов моей мамы Евгении Яковлевны Вишневской и обстоятельства жизни — советской и перестроечной. Но можно сказать и так, что на роду было написано», — убеждён поэт.

В своих неподражаемых одностишиях (хотя поэту многие и пытаются подражать) он часто сам —участник мини-сюжетов длиной в одно предложение. Он как бы между прочим обращается к собеседнику с сомнительным комплиментом от первого лица: «Я в душу вам?! О, я же не доплюну!», «А вам к лицу пойдут рога погуще», «Нам с вами лучше бодрствовать, мадам», «Зачем о вас? Давайте о приятном».

Нет сомнения, что в ХIХ веке Владимира Вишневского убили бы на дуэли за такие афоризмы, адресуй он их конкретным лицам.

Он реально живой классик, хотя вновь иронизирует, мол, «это поправимо». Однако неоспоримый факт: Вишневский один из самых цитируемых поэтов современности: «Кто обнажился, тот уже навязчив», «Заслушался, мадам, как вы молчите», «Российский рубль не роза, но увял», «Порой как раз дебилы не подводят»

Ну, и знаменитое: «О, как внезапно кончился диван!»

Фото: Natalya Loginova/Global Look Press Владимир Вишневский с автомобильными наклейками, 1996 год

Какие отношения связывали поэта с Вознесенским и Евтушенко

Владимир Вишневский был в добрых товарищеских отношениях к корифеями отечественной поэзии Евгением Евтушенко и Андреем Вознесенским. Евтушенко не раз приглашал Владимира читать стихи на своих культовых вечерах. Вознесенский посвятил своему младшему собрату по перу такие строки:

В кого влюбиться нам?

Вишь, не в кого,

кроме Вишневского!

90-е годы ХХ века стали настоящим расцветом таланта Владимира Вишневского. Новые веяния, новые образы, слова, новые взаимоотношения между людьми сканировались проницательным умом поэта и превращались в меткие остроумные стихи:

О, как всё до оскомины знакомо!

Когда в подъезде собственного дома

из ящика раздолбанного, взмыв,

рекламка «УНИЧТОЖИМ НАСЕКОМЫХ»

звучит, как политический призыв.

Вообще, образ 90-х вполне укладывается в один из самых известных афоризмов автора: «В готовности к облому наша сила».

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Поэт Владимир Вишневский отмечает день рождения в Доме актера в 2013 году

Что поражает в Вишневском

Что поражает в общении с ним, так это то, что и говорит он практически такими же парадоксальными фразами, подмечая в словах собеседника какие-то ему одному заметные изюминки. Они рождают мгновенные ассоциации, и тут же следует либо новая афористичная фраза либо достается из поэтического багажа идеально подходящая к этому случаю: «Я помню всех, кто не перезвонил», «О, как подорожало одолженье!», «Плачу за все — и все же в неоплатном».

Время от времени он отступал от своего любимого жанра и писал стихи, четверостишия. И здесь рождались шедевры:

На заре ХХI века,

когда жизнь неподвластна уму,

как же надо любить человека,

чтобы взять и приехать к нему!

Владимир Вишневский признаётся, что с самых ранних лет ему и мешал, и помогал его особый склад ума. Но чаще помогал. Он в жизни руководствуется знаменитым изречением Эрнеста Гофмана: «В жизни надо делать только то, что дается легко, но делать это изо всех сил».