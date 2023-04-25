Народный артист России Геннадий Петрович Богачев, о смерти которого стало известно сегодня, был замечательным актером и человеком, рассказали NEWS.ru в театре им. Товстоногова. Актер отыграл в труппе 53 года. Коллеги и друзья говорили о нем всегда положительно, отметили в БДТ, которому артист посвятил всю профессиональную жизнь.
Это очень печальное известие для нашего театра, и мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича, всем, кто его знал и любил. Всю свою профессиональную жизнь Геннадий Богачев посвятил БДТ. <...> Светлая память замечательному актеру и человеку, — поделились эмоциями в пресс-службе театра.
Богачев скончался в возрасте 78 лет после тяжелой болезни. Актер известен кинозрителям по картинам «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Агент национальной безопасности», «Мастер и Маргарита», «Отпуск в сентябре». Он также озвучивал роли Ричарда Гира, Роберта Де Ниро и Мела Гибсона.
9 апреля стало известно о смерти в Санкт-Петербурге актера Вадима Волкова. Он скончался на 60-м году жизни, причина смерти не названа. Артист снимался в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Литейный, 4».