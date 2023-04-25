Полина Шестак

«Замечательный актер и человек»: театр им. Товстоногова в память о Богачеве В театре им. Товстоногова назвали скончавшегося Богачева замечательным актером и человеком

25 апреля 2023 в 15:49

Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Актер Геннадий Богачев во время сбора труппы Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова