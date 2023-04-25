Скончался сыгравший в «Шерлоке Холмсе» народный артист России Артист БДТ Геннадий Богачев скончался в 78 лет

Фото: Белинский Юрий/ТАСС

Актер Геннадий Богачев (Эмиль Фромантель) в сцене из спектакля «Школа налогоплательщиков»

Народный артист России, артист Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ) Геннадий Богачев скончался в 78 лет, сообщила пресс-служба театра в Telegram-канале. Он ушел из жизни после тяжелой болезни. Представители БДТ выразили искренние соболезнования его родным и близким, а также всем, кто знал и любил Богачева.

Верный и надежный друг, невероятно щедрый человек широкой души, «настоящий русский мужик, с которым не страшно идти в разведку» — так говорят о Геннадии Петровиче друзья и коллеги по цеху, — описали в пресс-службе отношение знакомых к артисту.

Богачев известен кинозрителям по картинам «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Агент национальной безопасности», «Мастер и Маргарита», «Отпуск в сентябре». Он также озвучивал роли Ричарда Гира, Роберта Де Ниро и Мела Гибсона.

В театре артист исполнил свыше полусотни ролей и до последних дней играл спектакле Андрея Могучего «Губернатор». В 2015 году Богачев удостоился премии «Золотая маска».

9 апреля стало известно о смерти в Санкт-Петербурге актера Вадима Волкова. Он скончался на 60-м году жизни, причина смерти не названа. Артист снимался в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Литейный, 4».