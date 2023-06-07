«Задавит Смольный собор»: архитектор про возведение 170-метровой колокольни Архитектор Атаянц выступил против строительства 170-метровой колокольни Растрелли в Петербурге

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Вариант с расположением колокольни в центре площади Растрелли

Архитектор и преподаватель архитектурного проектирования Максим Атаянц выступил против строительства 170-метровой колокольни по чертежам Франческо Растрелли вблизи Смольного монастыря в Санкт-Петербурге. В комментарии NEWS.ru он пояснил, что такая постройка существенно изменит всю панораму города, сформированную веками.

Дело в том, что этой колокольни никогда не существовало, и это неслучайно. Она бы испортила и задавила своей массой весь Смольный собор. Огромная панорама, с которой монастырь виден, — это существующий художественный факт, который формировал облик города на протяжении столетий. И сейчас он может грубейшим образом быть искажен из-за нового строительства, стилизованного из неосуществленного проекта. Так делать нельзя и по уму, и по всем принятым мировым правилам по охране памятников, — объясняет Атаянц.

Установку колонны он назвал «паразитированием» на существующих шедеврах. В качестве альтернативы архитектор предлагает возвести неординарную постройку где-нибудь на окраине Северной столицы.

Если очень хочется построить эту колокольню, есть множество площадок за пределами города, где это никому мешать не будет и не лишит нас и город собственной культурной ценности, — говорит художник.

Также Атаянц отмечает, что постройка колокольни Растрелли выйдет чрезмерно дорогой.

Колокольня был запланирована к постройке еще в XVIII веке, но проект так и не был реализован. Идея возродить его среди архитекторов неоднократно всплывала на протяжении последних 15 лет. Отмечалось, что инвестиции в проект могут составить 6–8 млрд рублей.