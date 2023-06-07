Самая высокая колокольня в мире может появиться в Петербурге В Санкт-Петербурге обсудили проект строительства самой высокой колокольни в мире

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Вариант с расположением колокольни в центре площади Растрелли

В Санкт-Петербурге планируют надстроить над Смольным собором самую высокую в мире колокольню — ее высота будет составлять 170 м. Такой проект был запланирован архитектором Растрелли еще в 18 веке, но воплотить замысел в жизнь ему не удалось. В стенах храма состоялось заседание Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга, где прозвучали аргументы в поддержку строительства колокольни, сообщают СМИ. Отмечается, что инвестиции в проект могут составить шесть-восемь миллиардов рублей.

Как уточняет издание, инициатором встречи выступил Фонд содействия по восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Секретарь попечительского совета Анна Хмелева подчеркнула, что Растрелли не смог достроить колокольню из-за стечения обстоятельств, а не из-за того, что он передумал.

Нам часто говорят, что проект не может быть реализован потому, что Растрелли отказался от него сам. <...> Сам замысел Растрелли подтвержден чертежами, макетом, начавшимися и продолжавшимися на протяжении многих лет строительными работами — все мы знаем, что колокольня строилась. Но не была достроена она в силу стечения обстоятельств, — заявила Хмелева.

Настоятель Храма Воскресения Христова «Смольный собор» Петр Мухин заявил, что для церкви главное — это духовное значение. По его словам, объекты РПЦ в первую очередь должны отвечать стремлениям людей приобщаться к «добродетели, созиданию и миру». Мухин отмечает, что строительство колокольни не противоречит этому. Его позицию поддержала академик архитектуры, профессор Татьяна Славина. Она указала, что традиционно христианские храмы строились высокими, чтобы создать в человеческом сознании связь с «высшими силами».

Согласно данным предварительного опроса общественного мнению, за строительство колокольни выступают 55% респондентов, а 25% не поддерживают данный проект. Авторы идеи настроены вынести вопрос на референдум.

Ранее жители столичного района Косино-Ухтомское вышли на массовую акцию против строительства мечети у Святого озера. По их мнению, храм строится для нелегальных мигрантов. Как рассказал глава Центра географии религий при отделе по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ Роман Силантьев, москвичи создали петицию против строительства центра для мусульман, она собрала 17 тысяч подписей.