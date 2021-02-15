16+

Рубрики

Медиа

Архив

Культура

Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом

10:44, 16 февраля 2021 32
Юрий Соломин Юрий Соломин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Худрук Малого театра Юрий Соломин был госпитализирован с диагнозом COVID-19.

Да, к сожалению, Юрий Мефодьевич заболел и находится в больнице, но, слава Богу, болезнь проходит не в тяжёлой форме, — сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.

Юрий Соломин родился в 1957 году, сейчас ему 85 лет. Он занял пост художественного руководителя Малого театра, в котором проработал практически всю свою театральную карьеру, в 1988 году.

Ранее NEWS.ru писал, что разработчики приложения COVID Symptom Study, собирающего информацию о течении коронавируса, назвали два симптома, после которых обычно возникает необходимость в госпитализации.

По словам авторов исследования Клэр Стивс и Тима Спектора, продолжающаяся лихорадка и потеря аппетита — когда человек буквально отказывается от приёма пищи — являются серьёзными предвестниками того, что пациенту придётся проходить лечение в стационаре.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео