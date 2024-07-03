Юрий Назаров оценил идею о дресс-коде для артистов Назаров: нужно ввести дресс-код для артистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Назаров

Народный артист России Юрий Назаров в беседе с KP.RU рассказал, что поддерживает идею о введении дресс-кода для артистов. По его словам, артисты должны помнить об ответственности перед зрителями.

Воспитывать их надо. А свобода без просвещения приведет к анархии и беспорядку. Надо просвещать, чтобы они оставались людьми, — поделился актер.

Назаров добавил, что артисты должны помнить об ответственности, когда выходят на красную дорожку или на сцену.

Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова сообщила, что Минкультуры России одобрило идею о введении дресс-кода для музыкантов на концертах. Кроме того, региональным властям ведомством рекомендовано обратить дополнительное внимание на внешний вид артистов, в особенности на мероприятиях, проводимых на государственных и муниципальных площадках.

До этого врач-терапевт Татьяна Романенко выступила с предложением ввести в общественных местах дресс-код. Он будет носить рекомендательный характер и заставит некоторых людей прислушаться и тщательнее следить за внешним видом. По ее словам, навыки опрятности — чистые руки и тело, смена одежды, чистка зубов — должны быть сформированы у ребенка в один — три года. Если же этого не произошло, то сложно надеяться, что во взрослом возрасте что-то изменится.