«Часть образа»: в Минкульте одобрили идею дресс-кода для артистов В Минкультуры России поддержали идею о введении дресс-кода для артистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Минкультуры России одобрило идею о введении дресс-кода для музыкантов на концертах, сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова в своем Telegram-канале. Кроме того, региональным властям ведомством рекомендовано обратить дополнительное внимание на внешний вид артистов, в особенности на мероприятиях, проводимых на государственных и муниципальных площадках.

Выбранная для публичных выступлений одежда является важной частью образа артиста и играет существенную роль в формировании имиджа всего мероприятия, — цитирует Филатова ответ Минкульта.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко выступила с предложением ввести в общественных местах дресс-код. Он будет носить рекомендательный характер и заставит некоторых людей прислушаться и тщательнее следить за внешним видом. Эксперт напомнила о тех ограничениях во внешнем виде, которые уже существуют: в ночной клуб не пустят в спортивной одежде, а в ресторан — в шлепанцах и шортах.

До этого российский комик Азамат Мусагалиев рассказал, что его не пустили в ресторан в Сочи, когда он вместе с женой отдыхал в горах в период коронавирусного карантина. Причиной стало то, что супруги были в спортивной одежде. Комик добавил, что сотрудники заведения узнали его, однако решили не делать исключений из-за нарушения дресс-кода.