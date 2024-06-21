Известного российского комика не пустили в модный ресторан Комик Мусагалиев заявил, что его не пустили в ресторан Сочи из-за одежды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский комик Азамат Мусагалиев

Российский комик Азамат Мусагалиев рассказал на шоу «Я себя знаю!», что его не пустили в ресторан в Сочи. Инцидент произошел, когда он вместе с женой отдыхал в горах в период коронавирусного карантина.

Во время отпуска артист предложил супруге посетить город, и они поехали в новый караоке-ресторан. По словам Мусагалиева, на тот момент заведение было самым модным в Сочи.

Мы проходим без очереди, чуть-чуть нагловато. Мы подходим, мне говорят: «В спортивных нельзя», — рассказал он.

Комик добавил, что сотрудники заведения узнали его, однако решили не делать исключений из-за нарушения дресс-кода.

Ранее Мусагалиев признался, что его супруга Виктория не работает последние 16 лет из-за заботы о детях и семье. Он объяснил, что жена никак не поменялась после того, как он стал больше зарабатывать. Свою супругу Мусагалиев охарактеризовал как «настоящую».

До этого комик рассказал, что потерял сознание после операции по прочистке пазух носа. Неприятный случай произошел с юмористом на следующий день после вмешательства. Мусагалиев отметил, что операция проводилась под местным наркозом. На следующее утро комик заметил, что у него на щеке образовался отек. Врач заявил, что ему нужно вынуть из носа тампон, сделанный из бинтов.