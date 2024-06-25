В России предложили ввести дресс-код для общественных мест Терапевт Романенко: введение дресс-кода заставит людей выглядеть опрятнее

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Врач-терапевт Татьяна Романенко выступила с предложением ввести в общественных местах дресс-код. Он будет носить рекомендательный характер и заставит некоторых людей прислушаться и тщательнее следить за внешним видом, выразила она мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, навыки опрятности — чистые руки и тело, смена одежды, чистка зубов — должны быть сформированы у ребенка в один — три года. Если же этого не произошло, то сложно надеяться, что во взрослом возрасте что-то изменится. Это можно скорректировать какими-то карательными мерами, хотя и не обязательно именно так, считает Романенко. Эксперт напомнила о тех ограничениях во внешнем виде, которые уже существуют: в ночной клуб не пустят в спортивной одежде, а в ресторан — в шлепанцах и шортах.

Я думаю, что, наверное, нужно не карательно, а воспитательно решать этот вопрос. Если ты захотел лететь в самолете, то тоже должен быть какой-то дресс-код. Существуют же размеры для ручной клади, а почему нам не определить дресс-код? — пояснила Романенко.

Недавно российский комик Азамат Мусагалиев рассказал, что его не пустили в ресторан в Сочи. Инцидент произошел, когда он вместе с женой отдыхал в горах в период коронавирусного карантина. Причиной стало то, что супруги были в спортивной одежде. Комик добавил, что сотрудники заведения узнали его, однако решили не делать исключений из-за нарушения дресс-кода.