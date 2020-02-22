https://static.news.ru/photo/2d0893ec-5586-11ea-8099-fa163e074e61_660.jpg Юлия Чичерина Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Российская исполнительница Юлия Чичерина получила орден Дружбы из рук главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

Юлия — точно наш друг, друг нашей республики, — сказал политик, вручая награду артистке.

Награда учреждена 12 апреля 2016 года. Орден вручают за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, а также за содействие в укреплении мира и дружественных отношений, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, ордена Дружбы за заслуги в укреплении сотрудничества между народами получили секретарь Академии наук Франции Катрин Брешиньяк и сопредседатель Генерального совета Международного союза неправительственных организаций «Ассамблеи народов Евразии» Бернара Лозе.