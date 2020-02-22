Российская исполнительница Юлия Чичерина получила орден Дружбы из рук главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Пушилина.
Юлия — точно наш друг, друг нашей республики, — сказал политик, вручая награду артистке.
Награда учреждена 12 апреля 2016 года. Орден вручают за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, а также за содействие в укреплении мира и дружественных отношений,
Как ранее писал NEWS.ru, ордена Дружбы за заслуги в укреплении сотрудничества между народами получили секретарь Академии наук Франции Катрин Брешиньяк и сопредседатель Генерального совета Международного союза неправительственных организаций «Ассамблеи народов Евразии» Бернара Лозе.
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