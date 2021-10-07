Якубович рассказал, как узнал про собственные похороны

Ведущий телеигры «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович с иронией относится к большому количеству слухов, которые возникают вокруг его персоны, и не считает нужным подавать в суд за фейки в СМИ. Как рассказал он в YouTube-шоу «Алёна, блин!», именно оттуда он узнаёт о своих операциях, любовницах и даже о собственных похоронах.

О том, что я умер в Германии, я узнал в Сибири на гастролях [из СМИ]. Потом у меня [якобы] была тяжёлая операция на сердце, потом у меня была онкология, потом у меня было ещё что-то, ещё что-то. И я всё узнаю это где-то. Мне передают радостно. Я же говорю, меня пять лет хоронили, — рассказал Якубович.

При этом он не считает нужным идти разбираться в суд. Во-первых, он не знает, кто изначально запускает тот или иной слух. А во-вторых, у телеведущего просто нет на это времени.

Там подписи нет. Кто-то вкинул, остальные тиражировали. И зачем? У меня нет времени. Мне жалко, что ли? Пусть пишут, — заключил он.

В Интернете много раз судачили о любовницах шоумена, о его баснословных гонорарах, о постановочности и коррумпированности телеигры и о смерти ведущего. Якубович ранее отмечал, что в заметках даже указывали время и место его отпевания. Правда, сейчас, по его словам, таких досужих сплетен стало меньше.

Ранее Якубович рассказал о взаимоотношениях со своими детьми и внуками, а также раскрыл секреты шоу, столь любимого многими российскими телезрителями.